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В Пермском крае ожидается самое сильное за последние 9 лет похолодание

Также на территории региона выпадет первый снег.

Сейчас в Ричмонде: +13° 0 м/с 82% 758 мм рт. ст. +20°
Источник: Комсомольская правда

В ближайшие дни в Пермском крае ожидается значительное похолодание, которое может стать самым сильным в октябре за последние 9 лет — с 2015 года. Об этом рассказали в ГИС-Центре ПГНИУ.

Под влиянием арктического антициклона ночи 12 и 13 октября будут малооблачными и очень холодными. Температура воздуха в Перми опустится до −6…-9 градусов, местами в низинах по краю до −12.

Прогноз по снегу в Перми — пока неопределенный. По одной модели, сильный снегопад начнется уже вечером в среду, 9 октября, и сформируется снежный покров высотой до 5 сантиметров. По другой модели, снега в Перми почти не будет, а снежный покров сформируется на юго-востоке Прикамья (Юго-Камский, Оса, Кунгур, Гремячинск, Горнозаводск, Чусовой, Лысьва).