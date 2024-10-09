В Пермском крае ожидается самое сильное за последние 9 лет похолодание

Прогноз по снегу в Перми — пока неопределенный. По одной модели, сильный снегопад начнется уже вечером в среду, 9 октября, и сформируется снежный покров высотой до 5 сантиметров. По другой модели, снега в Перми почти не будет, а снежный покров сформируется на юго-востоке Прикамья (Юго-Камский, Оса, Кунгур, Гремячинск, Горнозаводск, Чусовой, Лысьва).