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Челябинец остался без нового Renault после поездки в нетрезвом состоянии

Житель Копейска (Челябинская область) остался без Renault Logan 2020 года выпуска после поездки в нетрезвом виде, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что 43-летний горожанин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 УК РФ.

Мужчина, который ранее был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, в июле текущего года вновь сел за руль после употребления спиртного.

Суд приговорил фигуранта к наказанию в виде 200 часов обязательных работ, лишил прав на два года, автомобиль конфисковал в доход государства, уточнили в пресс-центре региональной прокуратуры.