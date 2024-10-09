Челябинец остался без нового Renault после поездки в нетрезвом состоянии

Сообщается, что 43-летний горожанин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 УК РФ.
Мужчина, который ранее был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, в июле текущего года вновь сел за руль после употребления спиртного.
Суд приговорил фигуранта к наказанию в виде 200 часов обязательных работ, лишил прав на два года, автомобиль конфисковал в доход государства, уточнили в пресс-центре региональной прокуратуры.