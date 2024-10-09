В Перми выдано разрешение на строительство первого этапа детской железной дороги

Краевое минимущества выдало «РЖД» разрешение на строительство в Перми первого этапа детской железной дороги. Разрешительную документацию компания получила 8 августа. Информация об этом появилась в реестре министерства.
Первый этап предполагает возведение учебно-экспозиционного центра. Разрешение на строительство детской железной дороги выдано в отношении пяти земельных участков.
Напомним, в рамках реализации проекта планируется построить однопутный участок длиной около 4 км вдоль Камы от станции Пермь I до Мотовилихинских заводов. Также запланировано строительство, музея, станции по пути следования и большое круговое депо, которое повторит облик дореволюционного паровозного здания, стоявшего в Перми. Кроме того, построят учебно-экспозиционный центр, где можно будет обучаться железнодорожным профессиям и проходить практику.
Инвестиционный проект по строительству детской железной дороги в Перми имеет статус приоритетного. Изначально построить дорогу планировали в 2025 году, но позже сроки перенесли на 2027 год.