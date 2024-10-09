В Приморье регистрируется сезонный подъем ОРВИ

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора Приморья, темп прироста заболевания ОРВИ среди совокупного населения по отношению к предыдущей неделе выше на 2,65%. В ведомстве отмечают, что чаще болеют дети.
«В структуре заболеваемости 58% составляют дети до 14 лет, 42% — дети от 15 лет и взрослые. Заболеваемость гриппом пока не регистрирована в крае», — отметили в региональном Роспотребнадзоре.
В ведомстве добавили, что по результатам лабораторных исследований сейчас циркулируют респираторные вирусы не гриппозной этиологии: риновирус, парагрипп, аденовирус, метапневмовирус, РС-вирусы и бокавирусы.
В Приморье отмечается и рост числа заболевших внебольничными пневмониями, как правило, это заболевание регистрируется в организованных коллективах.
«Болезнь начинается с кашля и может протекать как с температурой, так и без нее. Отсутствие температуры, особенно у детей, часто становится обоснованием продолжать посещать занятия и заражать других», — пояснили специалисты Управления.
Врачи рекомендуют родителям при появлении у детей таких симптомов, как кашель и слабость, своевременно обращаться в поликлинику для постановки правильного диагноза и лечения, а школам и детским садам — проводить утренние проверки здоровья, проветривать помещения и обеспечивать уборку помещений с дезинфекцией.
«Чтобы защитить себя и своих близких от возможных инфекций, важно помнить о сезонной вакцинации. Вакцинация от гриппа — одна из самых важных прививок, которую следует сделать осенью. Грипп — это острое вирусное заболевание, которое может привести к серьезным осложнениям, таким как пневмония, бронхит. Вакцинация помогает создать иммунитет к вирусу гриппа», — напоминают эпидемиологи.