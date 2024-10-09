Диагноз COVID-19 подтвердился еще у 606 жителей Волгоградской области

В Волгоградской области оперштаб поделился последними данными о заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе. По информации лабораторного центра Роспотребнадзора, в период с 30 сентября по 6 октября болезнь подтвердилась у 606 жителей. Общее число заражений коронавирусом составило уже 287 293.