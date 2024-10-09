Диагноз COVID-19 подтвердился еще у 606 жителей Волгоградской области

В Волгоградской области оперштаб поделился последними данными о заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе. По информации лабораторного центра Роспотребнадзора, в период с 30 сентября по 6 октября болезнь подтвердилась у 606 жителей. Общее число заражений коронавирусом составило уже 287 293.
При этом за прошедшую неделю из больниц выписали 639 человек. Всего болезнь удалось побороть 279 495 пациентам.
К счастью, медики не зарегистрировали ни одного летального случая, связанного с коронавирусной инфекцией.
Ранее «МК в Волгограде» сообщал, что 6 из 10 жителей региона больше не пугают ни коронавирус, ни грипп.