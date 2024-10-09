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Диагноз COVID-19 подтвердился еще у 606 жителей Волгоградской области

Опасный вирус продолжает атаковать волгоградцев.

Источник: РИА "Новости"

В Волгоградской области оперштаб поделился последними данными о заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе. По информации лабораторного центра Роспотребнадзора, в период с 30 сентября по 6 октября болезнь подтвердилась у 606 жителей. Общее число заражений коронавирусом составило уже 287 293.

При этом за прошедшую неделю из больниц выписали 639 человек. Всего болезнь удалось побороть 279 495 пациентам.

К счастью, медики не зарегистрировали ни одного летального случая, связанного с коронавирусной инфекцией.

Ранее «МК в Волгограде» сообщал, что 6 из 10 жителей региона больше не пугают ни коронавирус, ни грипп.

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