Заморозки до −2 градусов и дожди ожидаются в Беларуси 9 октября

Ветер окажется неустойчивый слабый, днем юго-восточный. Местами по западу Беларуси прогнозируется порывистый ветер. В ночное время температура воздуха составит от +1 до +7 градусов, по западу — до +11 градусов. Синоптики обращают внимание на то, что в отдельных районах по северо-востоку будут заморозки от 0 до −2 градусов. Днем будет от +12 градусов по северо-восточной части и до +22 градусов по юго-западной.