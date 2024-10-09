Заморозки до −2 градусов и дожди ожидаются в Беларуси 9 октября, в среду, информирует портал pogoda.by.
Согласно прогнозу синоптиков, в стране будет преобладать переменная облачность, без осадков. Кратковременные дожди возможны во второй половине дня местами по западной части. Ночью и утром местами вероятен туман.
Ветер окажется неустойчивый слабый, днем юго-восточный. Местами по западу Беларуси прогнозируется порывистый ветер. В ночное время температура воздуха составит от +1 до +7 градусов, по западу — до +11 градусов. Синоптики обращают внимание на то, что в отдельных районах по северо-востоку будут заморозки от 0 до −2 градусов. Днем будет от +12 градусов по северо-восточной части и до +22 градусов по юго-западной.
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов предупредил про сильный ветер и +18 на неделе с 7 по 13 октября в Беларуси: «Среднесуточная температура выше климатической нормы».
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