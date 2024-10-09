Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще на двух участках во Владивостоке установили делиниаторы

Минувшей ночью муниципальная дорожная служба «Содержание городских территорий» установила делиниаторы на Народном проспекте, 27б (в районе супермаркета «Реми Сити») и съезде с проспекта Красного Знамени на улицу Гоголя (по направлению к ВВГУ).

Источник: Пресс-служба администрации Владивостока

«Новые технических средства организации дорожного движения помогут предотвратить нарушения ПДД и обеспечить тем самым безопасность на этих участках. Оба участка являлись очагами аварийности», — прокомментировали в управлении дорог администрации Владивостока.

Ранее на Народном проспекте появилась двойная сплошная линия разметка. Однако далеко не все автомобилисты соблюдали правила и продолжали поворачивать к торговому центру или выезжать от него в нарушение правил. С установкой делиниаторов возможность нарушения правил пресечена. Соблюдению правил дорожного движения будут способствовать делиниаторы и на съезде с проспекта Красного Знамени в сторону Гоголя (ВВГУ).