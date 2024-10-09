Еще на двух участках во Владивостоке установили делиниаторы

Ранее на Народном проспекте появилась двойная сплошная линия разметка. Однако далеко не все автомобилисты соблюдали правила и продолжали поворачивать к торговому центру или выезжать от него в нарушение правил. С установкой делиниаторов возможность нарушения правил пресечена. Соблюдению правил дорожного движения будут способствовать делиниаторы и на съезде с проспекта Красного Знамени в сторону Гоголя (ВВГУ).