В Волгоградской области школьников начали обучать управлению БПЛА

Центр, а также спецклассы в 17 школах региона были открыты в рамках федпроекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». В прошлом году субъект вошел в число регионов РФ, выигравших конкурсный отбор Минпросвещения России для участия в проекте.