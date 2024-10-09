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В Волгоградской области школьников начали обучать управлению БПЛА

Торжественное открытие Центра практической подготовки специалистов по работе с беспилотными авиационными системами состоялось в региональном учебно-производственном технопарке Волгоградского технического колледжа.

Центр, а также спецклассы в 17 школах региона были открыты в рамках федпроекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». В прошлом году субъект вошел в число регионов РФ, выигравших конкурсный отбор Минпросвещения России для участия в проекте.

В ходе обучения подростки освоят управление беспилотными воздушными судами самолетного и вертолетного типа, научатся техобслуживанию и эксплуатации БПЛА, а в 17 школьных кружках дети познакомятся поближе с профессией «оператор беспилотных летательных аппаратов».

Приступившие к обучению детей педагоги и сами прошли необходимую подготовку, в школьных классах были созданы рабочие места, установлено специальное учебное оборудование.

Напомним, в Волгоградской области по инициативе главы региона Андрея Бочарова созданы специальные образовательные центры, где детей обучают навыкам пилотирования и сборки дронов, правилам управления БПЛА. Из областного бюджета были выделены средства на необходимые материалы и оборудование.

образование