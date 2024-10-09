Жители Уфы поставили рекорд по количеству звонков спасателям

Как отметили в пресс-службе УГЗ Уфы, в среднем за сутки поступает около 3500 обращений. Однако из-за проблем с отоплением в некоторых районах города уфимцы обратились за помощью к спасателям через телефон горячей линии более 7 тысяч раз.