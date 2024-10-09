Жители Уфы поставили рекорд по количеству звонков спасателям. В единую дежурно-диспетчерскую службу Уфы поступило 7267 обращений за сутки.
Как отметили в пресс-службе УГЗ Уфы, в среднем за сутки поступает около 3500 обращений. Однако из-за проблем с отоплением в некоторых районах города уфимцы обратились за помощью к спасателям через телефон горячей линии более 7 тысяч раз.
Напомним, сообщить о проблемах с подключением в домах тепла можно в ситуационный центр единой диспетчерской службы Уфы номеру: 277−0−911.