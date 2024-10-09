Синоптики предупредили о снегопадах, метелях и похолодании до −7 в Челябинской области

В Челябинске в среду воздух прогреется до +14, ближайшую ночь — около +2, без осадков. Небольшой дождь, переходящий в снег начнётся днём в четверг, будет до +6. А всю пятницу ожидается уже снег, временами мокрый, ночью до −5, днём плюс-минус один градус.