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Синоптики предупредили о снегопадах, метелях и похолодании до −7 в Челябинской области

Судя по прогнозу синоптиков, среда, 9 октября, станет в Челябинской области последним тёплым днём этого года. Местами воздух прогреется до +22 градусов. Но уже ближайшей ночью на регион обрушится дождь со снегом, который быстро перейдёт в снегопад и метели.

Сейчас в Ричмонде: +12° 0 м/с 88% 758 мм рт. ст. +15°
Источник: Pchela.News

По данным местного отделения Гидрометцентра, теплее всего в среду будет в южной части области — до +22, на остальной территории — максимум +9…+14. Существенных осадков не ожидается, будет стоять переменная облачность. Ближайшей ночью северо-восточный ветер усилится до 18 метров в секунду, похолодает до −3, местами пойдёт дождь со снегом.

— Облачно с прояснениями, на севере снег, местами сильный, временами мокрый, налипание мокрого снега на провода, метели, на дорогах снежные заносы, установление снежного покрова, на юге небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Днём +2…+7, — таков прогноз на день четверга.

В ночь на пятницу подморозит до −7, продолжит идти снег, местами сильный. На дорогах стоит быть готовыми к гололедице и метелям. Днём — от −4 до +1.

В Челябинске в среду воздух прогреется до +14, ближайшую ночь — около +2, без осадков. Небольшой дождь, переходящий в снег начнётся днём в четверг, будет до +6. А всю пятницу ожидается уже снег, временами мокрый, ночью до −5, днём плюс-минус один градус.