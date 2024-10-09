Леса Хабаровского края вновь обретут свою силу

Руководитель учреждения Евгений Ризен рассказал о ходе работ: «Весь весенне-летний период мы проводили работы по прореживанию лиственницы, пропалывали от сорняков, ежедневно осуществляли полив. Сейчас мы переводим сеянцы на зимовку в специализированные холодильные устройства. Весной следующего года молодые деревья будут высажены в тех районах, где лес больше всего пострадал от пожаров и производственных рубок».