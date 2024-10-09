Леса Хабаровского края вновь обретут свою силу

В Хабаровском крае активный сбор «лесного урожая» продолжается, сообщает пресс-служба правительства края.
В этом году планируется вырастить не менее 15,9 миллиона саженцев. Эти растения высадят в тех местах, где леса пострадали от пожаров или вырубок. Посадки запланированы на 2025 год в рамках президентского национального проекта «Экология».
Особое внимание уделяется работе Хабаровского специализированного лесного хозяйства (Хабспецхоза), которое намерено произвести около 4 миллионов сеянцев лиственницы. Это самый востребованный и качественный посадочный материал в регионе, обладающий закрытой корневой системой.
Руководитель учреждения Евгений Ризен рассказал о ходе работ: «Весь весенне-летний период мы проводили работы по прореживанию лиственницы, пропалывали от сорняков, ежедневно осуществляли полив. Сейчас мы переводим сеянцы на зимовку в специализированные холодильные устройства. Весной следующего года молодые деревья будут высажены в тех районах, где лес больше всего пострадал от пожаров и производственных рубок».
Площадь лесовосстановления в 2024 году составит около 67 тысяч гектаров. Из них более 6,7 тысячи гектаров отведено на искусственное восстановление лесов. Это важный шаг к восстановлению экосистемы региона и обеспечению устойчивого лесного хозяйства.
Таким образом, Хабаровский край активно работает над улучшением состояния своих лесов, используя современные технологии и подходы. Данный проект не только помогает восстановить природные ресурсы, но и создает новые рабочие места и развивает местную экономику. Все эти усилия направлены на сохранение лесов и биоразнообразия региона для будущих поколений.