Гинеколог Кещян назвал ранние признаки, по которым можно распознать беременность

Беременность — это удивительное и волнительное время для каждой женщины. Одним из ключевых моментов является распознавание первых симптомов, которые помогут понять, что внутри вас зарождается новая жизнь. О том, по каким ранним признакам можно распознать беременность, «Вечерняя Москва» узнала у акушера-гинеколога сочинского филиала сети «Клиника Фомина» Роберта Кещяна.
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Одним из первых признаков беременности является повышенная утомляемость и желание спать больше обычного, рассказал врач.
— Это связано с изменением уровня гормонов и увеличением уровня прогестерона, — пояснил гинеколог.
К другим ранним признакам наступления беременности, по словам врача, можно отнести следующие:
— Важно помнить, что каждый организм индивидуален и признаки беременности могут проявляться по-разному. Если вы подозреваете, что беременны, рекомендуется обратиться к врачу для подтверждения беременности и получения индивидуальных рекомендаций, — посоветовал специалист.