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Гинеколог Кещян назвал ранние признаки, по которым можно распознать беременность

Беременность — это удивительное и волнительное время для каждой женщины. Одним из ключевых моментов является распознавание первых симптомов, которые помогут понять, что внутри вас зарождается новая жизнь. О том, по каким ранним признакам можно распознать беременность, «Вечерняя Москва» узнала у акушера-гинеколога сочинского филиала сети «Клиника Фомина» Роберта Кещяна.

Беременность — это удивительное и волнительное время для каждой женщины. Одним из ключевых моментов является распознавание первых симптомов, которые помогут понять, что внутри вас зарождается новая жизнь. О том, по каким ранним признакам можно распознать беременность, «Вечерняя Москва» узнала у акушера-гинеколога сочинского филиала сети «Клиника Фомина» Роберта Кещяна.

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Усталость и сонливость

Одним из первых признаков беременности является повышенная утомляемость и желание спать больше обычного, рассказал врач.

— Это связано с изменением уровня гормонов и увеличением уровня прогестерона, — пояснил гинеколог.

К другим ранним признакам наступления беременности, по словам врача, можно отнести следующие:

тошнота и рвота: многие будущие мамы уже на ранних стадиях сталкиваются с утренней тошнотой и даже рвотой;изменения груди: она становится более чувствительной, увеличиваются размер и форма;частое мочеиспускание: из-за увеличения матки и давления на мочевой пузырь беременные женщины могут испытывать частые позывы к мочеиспусканию;запор: повышение уровня прогестерона может замедлить работу кишечника, вызывая запор;изменение аппетита и вкусовых привычек, некоторые продукты могут вызывать отвращение;отсутствие менструации: задержка менструации — один из наиболее очевидных признаков беременности, особенно если у женщины регулярный менструальный цикл;дискомфорт в нижней части живота: некоторые женщины могут испытывать легкие боли или дискомфорт в нижней части живота, связанные с ростом матки и растяжением связок.

— Важно помнить, что каждый организм индивидуален и признаки беременности могут проявляться по-разному. Если вы подозреваете, что беременны, рекомендуется обратиться к врачу для подтверждения беременности и получения индивидуальных рекомендаций, — посоветовал специалист.