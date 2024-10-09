Сегодня в Омске торжественно откроется «Скамья Гасфорда»

«Под его руководством были проведены административно-территориальные преобразования в Сибири, получено развитие пароходства на Иртыше. Заботясь о сохранении лесов, он запретил вырубку деревьев вокруг Омски. В городе было устроено множество палисадников, посажена Любина роща в память о супруге генерала — Любови Федоровне», — пишет телеграм-канал «Проспект Культуры».