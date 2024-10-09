Сегодня в Омске торжественно откроется «Скамья Гасфорда»

Сегодня, 9 октября, в 16:00 в Омске торжественно откроется новый арт-объект «Скамья Гасфорда». Правда, генерал-губернатор экономики Сибири Густава Гасфорда, который по задумке авторов проекта должен сидеть на скамье, пока будет пластилиновым.
Весит пластилиновая статуя 100 кг. По информации телеграм-канала «Проспект Культуры», на изготовление бронзовой скульптуры необходимо собрать 5 млн рублей.
При Гасфорде в Омске было сделано много хорошего.
«Под его руководством были проведены административно-территориальные преобразования в Сибири, получено развитие пароходства на Иртыше. Заботясь о сохранении лесов, он запретил вырубку деревьев вокруг Омски. В городе было устроено множество палисадников, посажена Любина роща в память о супруге генерала — Любови Федоровне», — пишет телеграм-канал «Проспект Культуры».
Автором проекта является скульптор Михаил Минин. «Скамья Гасфорда» будет установлена на крыльце ОГИК музея.