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Пригрелась на двигателе: неожиданного пушистого гостя нашла женщина под капотом авто в Приморье

В Приморье женщина нашла кошку возле двигателя своей машины под капотом.

Источник: Соцсети

Жительница Находки решила проверить свою машину, припаркованную на Бокситогорской, 22. Она завела авто и услышала странный звук: открыв капот, женщина увидела кошку возле двигателя, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

На место происшествия приехали спасатели. Пушистая подруга находилась в моторном отсеке и не могла выбраться самостоятельно из-за травм. Специалисты частично разобрали двигатель, достали животное и передали его хозяйке Honda Vezel.

Женщина решила оставить кошку себе. Она отвезла пострадавшую в ветклинику, где ей оказали всю необходимую помощь. История закончилась хорошо.

Вот только как питомица забралась в машину — загадка. По всей видимости, популярный в сети мем «кошка — это вода» оправдывает себя.

Ранее «КП» писала о переезде черепах с озера Сафонова во Владивостоке. Животным нужно где-то перезимовать, поэтому люди решили временно разместить их в подсобном помещении ближайшего жилого дома. Посмотреть на процесс подготовки к знаменательному для черепашек событию можно 11 октября в 18:00.