Пригрелась на двигателе: неожиданного пушистого гостя нашла женщина под капотом авто в Приморье

Ранее «КП» писала о переезде черепах с озера Сафонова во Владивостоке. Животным нужно где-то перезимовать, поэтому люди решили временно разместить их в подсобном помещении ближайшего жилого дома. Посмотреть на процесс подготовки к знаменательному для черепашек событию можно 11 октября в 18:00.