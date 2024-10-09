Пригрелась на двигателе: неожиданного пушистого гостя нашла женщина под капотом авто в Приморье

Жительница Находки решила проверить свою машину, припаркованную на Бокситогорской, 22. Она завела авто и услышала странный звук: открыв капот, женщина увидела кошку возле двигателя, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
На место происшествия приехали спасатели. Пушистая подруга находилась в моторном отсеке и не могла выбраться самостоятельно из-за травм. Специалисты частично разобрали двигатель, достали животное и передали его хозяйке Honda Vezel.
Женщина решила оставить кошку себе. Она отвезла пострадавшую в ветклинику, где ей оказали всю необходимую помощь. История закончилась хорошо.
Вот только как питомица забралась в машину — загадка. По всей видимости, популярный в сети мем «кошка — это вода» оправдывает себя.
Ранее «КП» писала о переезде черепах с озера Сафонова во Владивостоке. Животным нужно где-то перезимовать, поэтому люди решили временно разместить их в подсобном помещении ближайшего жилого дома. Посмотреть на процесс подготовки к знаменательному для черепашек событию можно 11 октября в 18:00.