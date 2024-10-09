Прокуратура посетила стройплощадку районной больницы в Хабаровском крае

Также Лубенец посетил школу № 5, где идет капитальный ремонт в рамках программы «Модернизация школьных систем образования». Работы выполняет ЗАО «Форпост» и должны быть завершены до 25 декабря 2024 года. По итогам поездки он отметил недопустимость срыва сроков завершения работ.