Прокуратура посетила стройплощадку районной больницы в Хабаровском крае

Во время визита Лубенец вместе с министром строительства и председателем комитета государственного строительного надзора проверил строительную площадку лечебного корпуса КГБУЗ «Николаевская-на-Амуре центральная районная больница», возводимого с 2018 года по государственному контракту с ООО «СК “Монолит”.
«В этом году заключено дополнительное соглашение, увеличивающее финансирование на закупку медицинского оборудования и завершение строительства. Подрядчик задействовал 135 рабочих, работающих над монтажом инженерных систем, отделкой и благоустройством. Завершить работы необходимо до 15 декабря 2024 года», — отметили в прокуратуре края.
Также Лубенец посетил школу № 5, где идет капитальный ремонт в рамках программы «Модернизация школьных систем образования». Работы выполняет ЗАО «Форпост» и должны быть завершены до 25 декабря 2024 года. По итогам поездки он отметил недопустимость срыва сроков завершения работ.