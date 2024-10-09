Александр Ведерников провел прием граждан по личным вопросам

«Важно, чтобы при разработке таких материалов были учтены разносторонние мнения, в том числе и представителей общественности. Такие занятия должны быть увлекательными для школьников, вдохновляющими на служение своей малой родине и России. У Иркутской области богатая история, много известных жителей. Об этом надо рассказывать детям», — сказал спикер ЗС.