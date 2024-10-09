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Александр Ведерников провел прием граждан по личным вопросам

Иркутская область, НИА-Байкал — Вопросы лекарственного обеспечения и патриотического воспитания молодежи обсудили на приеме граждан по личным вопросам, который провел в своем избирательном округе председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников в рамках муниципальной недели.

Участие в приеме приняли мэр Черемховского района Сергей Марач, главы поселений, представители регионального министерства здравоохранения.

Житель поселка Михайловка Михаил Григорьевич рассказал спикеру Заксобрания о длительном отсутствии в аптеке необходимого ему сахаропонижающего препарата. Как рассказала приглашенный на прием начальник отдела организации лекарственного обеспечения подведомственных организаций министерства здравоохранения Иркутской области Татьяна Горелова, в ближайшее время препарат появится в аптеках. Кроме того, есть возможность заменить лекарство на аналог.

Школьный педагог из села Парфеново Наталья Ивановна считает необходимым разработать дополнительные учебные материалы для внеурочных занятий «Разговоры о важном». Александр Ведерников отметил, что депутаты областного парламента уделяют этому вопросу много внимания. Так, недавно он обсуждался на совместном заседании Координационного совета по вопросам патриотического воспитания и Молодежного парламента.

«Важно, чтобы при разработке таких материалов были учтены разносторонние мнения, в том числе и представителей общественности. Такие занятия должны быть увлекательными для школьников, вдохновляющими на служение своей малой родине и России. У Иркутской области богатая история, много известных жителей. Об этом надо рассказывать детям», — сказал спикер ЗС.

Кроме того, во время приема граждан был решен вопрос с подбором помещения для концерта, который планирует провести Совет ветеранов Правобережного округа Иркутска. Также по обращению Усольской общественной организации «Совет отцов» найдено помещение для шахматного клуба. Сейчас в нем проводят ремонт. Открытие состоится в этом году, уточняет пресс-служба ЗС.