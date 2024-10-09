150 лет со дня рождения Николая Рериха: Как великий художник получил благословение Льва Толстого и поехал в Тибет, где едва не погиб из-за английской разведки

— Известно, что Рерих получил своеобразное благословение Льва Толстого, — рассказывает директор Музея-института семьи Рерихов в Петербурге Алексей Бондаренко. — Дипломную картину Николая «Гонец», на которой изображены люди в лодке, сразу же выкупил Павел Третьяков для своей галереи. Тогда наставники Рериха Стасов и Римский-Корсаков решили представить его Толстому: дескать, не нужно гордиться тем, что ты получил звание художника. Пусть в художники тебя произведет великий писатель. Толстой видел картину и сказал Рериху, что когда плывешь через реку, надо всегда править выше того места, куда нужно, иначе снесет. Так и в жизни нужно рулить всегда выше. Это стало для художника жизненным принципом: он всегда ставил глобальные цели — искал истоки русской культуры на востоке. Не просто отправлялся в экспедицию по Тибету, а искал загадочную Шамбалу.