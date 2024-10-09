150 лет со дня рождения Николая Рериха: Как великий художник получил благословение Льва Толстого и поехал в Тибет, где едва не погиб из-за английской разведки

Николай Рерих — одна из самых загадочных фигур российской культуры. Он почти на сто лет опередил время, предвосхитив разворот России на восток, оставил после себя более семи тысяч картин, десятки научных работ и международный документ о сохранении культуры — пакт Рериха, на основе которого возникло ЮНЕСКО.
БЛАГОСЛОВЕНИЕ ТОЛСТОГО.
Все началось в Петербурге. Николай Рерих родился в семье уважаемого нотариуса, а мать была из купеческого рода. В доме Рерихов любили принимать гостей. Семья близко общалась с Дмитрием Менделеевым и Иоанном Кронштадтским, которые оказали влияние на юного Николая. Учился Рерих в частной школе знаменитого педагога Карла Мая. Однако потом у будущего художника возник конфликт с отцом, который настаивал, чтобы сын стал юристом, а мальчика тянуло к краскам. В итоге Рерих поступил сразу в два вуза — на юридический факультет Петербургского университета и в Академию художеств, благо оба находились рядом, и идти с занятий по праву в рисовальные классы было недалеко. Наставником Рериха в академии был Архип Куинджи.
— Известно, что Рерих получил своеобразное благословение Льва Толстого, — рассказывает директор Музея-института семьи Рерихов в Петербурге Алексей Бондаренко. — Дипломную картину Николая «Гонец», на которой изображены люди в лодке, сразу же выкупил Павел Третьяков для своей галереи. Тогда наставники Рериха Стасов и Римский-Корсаков решили представить его Толстому: дескать, не нужно гордиться тем, что ты получил звание художника. Пусть в художники тебя произведет великий писатель. Толстой видел картину и сказал Рериху, что когда плывешь через реку, надо всегда править выше того места, куда нужно, иначе снесет. Так и в жизни нужно рулить всегда выше. Это стало для художника жизненным принципом: он всегда ставил глобальные цели — искал истоки русской культуры на востоке. Не просто отправлялся в экспедицию по Тибету, а искал загадочную Шамбалу.
ДЕКОРАТОР И АРХЕОЛОГ.
После учебы Рерих с головой ушел в искусство. Писал картины, расписывал храмы и декорации для спектаклей, сотрудничал с Дягилевым. Однако его начала захватывать другая страсть — археология. Он стал вести раскопки в окрестностях Петербурга — до Рериха считалось, что никакой древности тут быть не может, ведь Петр основал город в XVIII веке. Еще Рерих первый, кто начал систематически изучать сокровища Великого Новгорода с его уникальными берестяными грамотами. Тысячи древних находок, которые сделал художник, сейчас составляют коллекцию Эрмитажа.
Кстати, археология свела его с любовью всей жизни. Елену Шапошникову он встретил, когда приехал на очередные раскопки. Влюбленным пришлось преодолеть сопротивление родных: Елена — племянница самого фельдмаршала Кутузова, Николай — сын пусть не простого, но нотариуса. Совсем не ровня. Однако это не помешало паре пожениться и провести вместе десятки лет и в России, и в эмиграции, и в опасных экспедициях по Дальнему Востоку.
ЕДВА НЕ ПОГИБ ОТ БРИТАНСКОЙ РАЗВЕДКИ.
После революции Рерих с семьей оказался за границей. Можно сказать, что это произошло случайно. Он выехал лечиться в город Сердоболь (сейчас он известен как Сортавала), который находился на территории Финляндии. После этого Рерихи переехали в Лондон, а оттуда — в США, где открыли свой музей. В Америке они нашли деньги на свою экспедицию по Дальнему Востоку.
Это одна из самых загадочных страниц жизни Рериха: он изучал культуру, собирал документы и образцы искусства, писал картины и делал раскопки. Ученый искал следы переселения народов и культурные связи. «Путешествую по Кашмиру, а я кругом вижу наши новгородские кокошники», — писал он в дневнике. Кто-то полагает, что Рерих был эмиссаром советской разведки и приехал строить связи между молодой Страной Советов и тибетскими ламами. Часто упоминают о неких письмах, которые Рерих передал Ленину от индийских махатм, учителей.
— Я эти письма не видел, — делится Алексей Бондаренко. — Знаю, что отношения у Рерихов с советской властью были непростые. В первые месяцы после революции Рерих был одним из тех, кто собирал деньги на поддержку армии Юденича, которая шла на Петроград. Однако потом Рерих понял, что старая Россия ушла, ее не вернуть и нужно работать с тем, что есть. Когда в 20-х годах Рерих ненадолго приехал в Москву, он связался с министром иностранных дел Чичериным, с которым учился на юрфаке в Петербурге. Чичерин устроил встречу с Луначарским и Горьким и представил Рериха так: «полубуддист, полукоммунист». Рерих хотел поговорить с властями и убедить их остановить снос храмов и разрушения культуры.
Вскоре появились слухи об аресте. Рерихи решили срочно уехать из страны — рванули на Алтай, где успели провести исследования, потом перешли границу с Монголией, а оттуда двинулись в Тибет.
Вся семья Рерихов едва не погибла в этом путешествии. В районе Лхасы власти запретили двигаться дальше. Экспедиция несколько зимних месяцев была вынуждена жить в промерзших летних палатках, запрещалось общаться с местными жителями и даже покупать еду. Это было похоже на смертный приговор. Все эти недели Рерих продолжал работать: рисовал, изучал местную культуру и писал письма по всему миру. Наконец удалось получить разрешение на проход. Спустя годы выяснилось, что все это было инспирировано английской разведкой, которая очень болезненно восприняла русских, которые шли через районы Тибета, где никогда не видели европейцев. Именно английский резидент писал тибетским чиновникам письма с требованием остановить Рериха и уморить его отряд голодом.
Остаток жизни Рерихи провели в Индии. Они так и не получили иного гражданства, поэтому так и жили по документам Российской империи. Несколько раз они просили разрешения вернуться в Советский Союз, но в страну после Великой Отечественной войны пустили только сына, Юрия Рериха, который привез обширный архив отца, его поздние картины и материалы, добытые в экспедиции.
— В сознании людей есть два Рериха: ранний, который писал картины на древнерусскую тематику, изучал храмы, и поздний — певец гор, с его восточными пейзажами и поисками Шамбалы, — говорит директор Музея-института семьи Рерихов в Петербурге Алексей Бондаренко. — Наша задача — показать людям единый образ, каким Николай Константинович был на самом деле, каково его наследие. У нас можно увидеть его картины разных периодов и личные вещи.
В Петербурге покоятся девять членов семьи Николая Рериха. Исследователь Смоленского православного кладбища Вячеслав Савицкий обнаружил несколько захоронений, связанных с художником и археологом.
— На Смоленском кладбище покоятся родители Николая Рериха, а еще четверо их детей, которые умерли в детском возрасте, — сообщил исследователь. — Надгробие родителей сохранилось, за ним регулярно ухаживают, а вот детские могилы утрачены. Кроме того, здесь покоится дядя художника — брат отца. Он был унтер-офицером третьего стрелкового полка. Еще одна важная могила, связанная с Рерихом — это захоронение монголоведа Константина Гостунского. Он часто бывал в доме Рерихов и рассказывал юному Николаю о востоке.
КСТАТИ.
В основе ЮНЕСКО — принципы художника.
Одним из главных наследий стал пакт Рериха о защите культурных ценностей. О таком документе ученый задумался еще в годы Русско-японской войны, но составлен он был только 1929 году. Документ поддержали Бернард Шоу, Альберт Эйнштейн, Герберт Уэллс, а подписалось под ним 21 государство.
— Уже после Второй мировой войны, когда после всех этих ужасов стало ясно, что нужно создавать механизмы защиты культуры, вспомнили про пакт Рериха. Во многом на его основе создана Гаагская конвенция о защите культурных ценностей. На этой же основе было создано ЮНЕСКО, — говорит Алексей Бондаренко. — И все это берет начало в Петербурге.