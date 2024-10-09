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В Челябинской области птицефабрика получила крупный штраф из-за полчища мух

Птицефабрику, на которую жаловались жители Пустозерово (Чебаркульский район) из-за полчища мух, оштрафовали после проверки Народного фронта, перелает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

ООО «Чебаркульская птица» получила штраф на 175 тыс. рублей за неправильное обращение с отходами и загрязнение земли.

При проверке предприятия природоохранная прокуратура выявила неправильную эксплуатацию площадки для хранения побочных продуктов животноводства, отсутствие сооружений для обработки и переработки помета, несоблюдение требований в области охраны окружающей среды, говорится в комментарии регисполкома.

Возбуждены административные дела о неправильном обращении с отходами производства, порче земли и неправильном обращении с побочными продуктами животноводства.

Птицефабрику побуждают устранить нарушения, утверждают общественники.

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