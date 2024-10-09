В Челябинской области птицефабрика получила крупный штраф из-за полчища мух

При проверке предприятия природоохранная прокуратура выявила неправильную эксплуатацию площадки для хранения побочных продуктов животноводства, отсутствие сооружений для обработки и переработки помета, несоблюдение требований в области охраны окружающей среды, говорится в комментарии регисполкома.