Банк России выявил в Омске пять компаний-нелегалов

«Нередки случаи, когда под ломбарды маскируются комиссионные магазины. Они могут приобретать имущество с правом обратного выкупа и продать залог в любое время, ведь, по сути, юридически залогом это и не является. Напоминаю, что настоящий ломбард обязан выдать заемщику залоговый билет. Еще бывают ситуации, когда мошенники, которые скрываются под вывеской ломбардов, предлагают вложить сбережения под высокий процент. Но по закону ломбарды не имеют права привлекать средства от граждан», — рассказала о том, как распознать нелегалов заместитель управляющего Отделением Омск Банка России Наталья Стрельникова.