Банк России выявил в Омске пять компаний-нелегалов

Как сообщили в пресс-службе Омского отделения Банка России, в сентябре пять омских организаций попали в список компаний с признаками нелегальной финансовой деятельности.
Часть из них незаконно использовала в своем названии слово «ломбард», другие выдавали займы, не имея на то разрешения Банка России.
«Нередки случаи, когда под ломбарды маскируются комиссионные магазины. Они могут приобретать имущество с правом обратного выкупа и продать залог в любое время, ведь, по сути, юридически залогом это и не является. Напоминаю, что настоящий ломбард обязан выдать заемщику залоговый билет. Еще бывают ситуации, когда мошенники, которые скрываются под вывеской ломбардов, предлагают вложить сбережения под высокий процент. Но по закону ломбарды не имеют права привлекать средства от граждан», — рассказала о том, как распознать нелегалов заместитель управляющего Отделением Омск Банка России Наталья Стрельникова.
Также не все знают о том, что если заемщик вовремя не расплатился и ломбард продал заложенное имущество, то кредитор должен сообщить об этом клиенту в течении 30 дней. И если стоимость вещи превысила сумму долга, заемщик может получить часть денег от продажи.
В целом в предупредительный список Банка включены 4,5 тысяч организаций. 26 из них зарегистрированы в Омской области.