Минтруда Беларуси сказало про суммы выплат до 6495 рублей при рождении детей

В Минтруда добавили, что при рождении второго ребенка и последующих детей единовременное пособие будет в размере 6062 рубля. Также положено и единовременное пособие в 433 рубля женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности. Итоговая сумма получится 6495 рублей. Важно еще учитывать пособие по беременности и родам для работающих женщин.