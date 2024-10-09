Минтруда Беларуси сказало про суммы выплат до 6495 рублей при рождении детей. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В сообщении сказано, что при рождении первого ребенка полагается единовременное пособие в размере 4330 рублей. Кроме того, также в качестве единовременного 433 рубля положены женщинам, которые стали на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности. Общая сумма составит 4763 рублей.
В ведомстве отметили, что для тех женщин, которые работают, предусматривается пособие по беременности и родам, уточнив, что средний размер составляет около 5,5 тысячи рублей.
«Однако обращаем внимание, у каждого этот размер будет свой», — говорится в сообщении.
В Минтруда добавили, что при рождении второго ребенка и последующих детей единовременное пособие будет в размере 6062 рубля. Также положено и единовременное пособие в 433 рубля женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности. Итоговая сумма получится 6495 рублей. Важно еще учитывать пособие по беременности и родам для работающих женщин.
Говорится, что при рождении третьего и последующих детей единовременные пособия аналогичны, как и при рождении второго ребенка. Итоговая сумма окажется 6495 рублей без учета пособия по беременности и родам.
«Плюс назначается семейный капитал около 31, 5 тыс. руб», — уточнили в Министерстве труда и соцзащиты.