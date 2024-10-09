В центре Москвы 12 октября перекроют несколько улиц

«С 08:00 до 12:00 нельзя будет проехать на участке улицы Лужники — от дома 24, строения 9 до Лужнецкой набережной. А с 08:00 до 13:30 перекроют движение на Лужнецкой, Новодевичьей, Саввинской, Ростовской и Фрунзенской набережных. Кроме того, с 09:00 до 12:15 будет закрыта для транспорта внешняя сторона Смоленского бульвара, а с 09:00 до 12:30 — внешняя сторона Зубовского бульвара», — говорится в сообщении.