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В центре Москвы 12 октября перекроют несколько улиц

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Движение транспорта на нескольких набережных и улицах в районе Хамовники будет временно перекрыто 12 октября в связи с проведением Московского марафона. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Источник: РИА "Новости"

«С 08:00 до 12:00 нельзя будет проехать на участке улицы Лужники — от дома 24, строения 9 до Лужнецкой набережной. А с 08:00 до 13:30 перекроют движение на Лужнецкой, Новодевичьей, Саввинской, Ростовской и Фрунзенской набережных. Кроме того, с 09:00 до 12:15 будет закрыта для транспорта внешняя сторона Смоленского бульвара, а с 09:00 до 12:30 — внешняя сторона Зубовского бульвара», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на ограниченных участках дороги с 00:01 12 октября до окончания марафона также нельзя будет припарковать транспортные средства. Водителей просят заранее планировать маршрут с учетом временных ограничений движения.