В Ростове-на-Дону начались гастроли театра им. Вахтангова

В Ростове-на-Дону начались гастроли столичного театра им. Вахтангова. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.
Выступления проходят в рамках федеральной программы «Большие гастроли». Спектакли будут показывать до 13 октября. Ростовчане и гости донской столицы смогут увидеть на сцене постановки «Королева-мать», «Любовь у трона», «Бовари» и «Долгие годы».
Отметим, что в труппе знаменитые актеры, а сам театр является одним из старейших и известных театров Москвы.