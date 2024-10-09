Перевозчики сказали о сроках включения печек в белорусских маршрутках

Из правил автомобильных перевозок пассажиров следует, что водитель должен включить отопление салона при температуре воздуха менее 5 градусов. Уточняется, что печку есть возможность включить и в том случае, если на улице погода теплее указанной температуры, когда в салоне маршрутки прохладно.