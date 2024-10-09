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Перевозчики сказали о сроках включения печек в белорусских маршрутках

Перевозчики сообщили про сроки включения печек в маршрутках в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Перевозчики сказали о сроках включения печек в белорусских маршрутках. Подробности рассказали в пресс-службе Межрегиональной ассоциации перевозчиков.

Из правил автомобильных перевозок пассажиров следует, что водитель должен включить отопление салона при температуре воздуха менее 5 градусов. Уточняется, что печку есть возможность включить и в том случае, если на улице погода теплее указанной температуры, когда в салоне маршрутки прохладно.

В организации отметили, что в указанном случае водители чаще всего ориентируются на запросы пассажиров. В пресс-службе также подчеркнули, что многие маршрутки оборудованы дополнительными автономными обогревателями. Это дает возможность поддерживать в салоне комфортную температуру даже в момент сильных холодов.

В сообщении также сказано, что в ближайшие дни в маршрутках понадобится работа всех климатических систем по причине летнего тепла, однако при этом заметно может ощущаться приближение зимы.

Напомним, что синоптик Дмитрий Рябов предупредил про сильный ветер и +18 на неделе с 7 по 13 октября в Беларуси: «Среднесуточная температура выше климатической нормы».

Кстати, в белорусских маршрутках можно будет расплатиться банковской картой.

Тем временем мы собрали, что известно про включение отопления в Минске и по всей Беларуси: информация энергетиков и министерства ЖКХ.