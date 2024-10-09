Сергей Кравчук: «В этой книге — наша любовь, уважение к прошлому и настоящему»

Писатели Дальнего Востока всегда остро реагировали на знаковые для страны события, выражая мысли об этом в своем творчестве. Специальная военная операция, новые российские герои и участие в боях против фашизма в былые годы и сегодня воинов-дальневосточников вдохновили Александра и Наталью Максименко на создание сборника поэтических и прозаических произведений, посвященных патриотизму и любви к Родине. На этой неделе в Центре патриотического воспитания состоялась презентация книги. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Сборник носит громкое название «Мы сыновья и дочери России», он посвящен героизму и мужеству тех, кто сражался за Родину во время Великой Отечественной войны, и участников СВО. На презентации поприсутствовал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
«В этих стихотворениях, прозе настоящие слова о любви к Родине, об уважении к близким, о сострадании к человеку. Сегодня молодежи, нашему будущему поколению важно напоминать о том, что необходимо любить Родину, защищать ее, и эта книга — прекрасное подспорье для них. В произведениях отражен наш город, регион и вся Россия, это ценно для хабаровчан. В этой книге — наша любовь, уважение к прошлому и настоящему, к нашим героям, которые находятся в зоне СВО и защищают нашу Отчизну, близких, нас с вами. Именно такие события объединяют нас. Ведь когда мы вместе, мы непобедимы», — обратился к участникам мероприятия мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Самым трогательным на презентации стали выступления учащихся средних школ города с произведениями из книги.
«Книга родилась благодаря истории любви моей дочери и ее мужа, который служит в зоне спецоперации. Я пропустила эту историю через сердце и душу и стала писать стихи. Готовые произведения мы отправляли нашим бойцам и получали от них обратную связь. В первозданном виде это был маленький сборник стихов карманного формата. Передавали его нашим героям через волонтеров в разные регионы. Это наш гражданский долг — помочь им в минуты тишины успокоить душу. За два с половиной года набралось множество материала, и на некоторые из стихотворений были написаны песни моим мужем Александром Максименко. Так была создана книга “Мы сыновья и дочери России”, — поделилась автор книги поэт Наталья Максименко.
«Книга — это не просто сборник стихов, это социально значимый литературно-музыкальный патриотический проект. Произведения Натальи вдохновили меня на написание песен. Ведь музыка дает стихам крылья», — рассказал соавтор сборника музыкант Александр Максименко.