Сергей Кравчук: «В этой книге — наша любовь, уважение к прошлому и настоящему»

«В этих стихотворениях, прозе настоящие слова о любви к Родине, об уважении к близким, о сострадании к человеку. Сегодня молодежи, нашему будущему поколению важно напоминать о том, что необходимо любить Родину, защищать ее, и эта книга — прекрасное подспорье для них. В произведениях отражен наш город, регион и вся Россия, это ценно для хабаровчан. В этой книге — наша любовь, уважение к прошлому и настоящему, к нашим героям, которые находятся в зоне СВО и защищают нашу Отчизну, близких, нас с вами. Именно такие события объединяют нас. Ведь когда мы вместе, мы непобедимы», — обратился к участникам мероприятия мэр Хабаровска Сергей Кравчук.