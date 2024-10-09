В Новосибирске получили перспективную добавку к топливу для двигателей

«Полученный водород может использоваться как добавка к топливу в различного рода двигателях, а углеродные наноматериалы могут применяться в конструкционных материалах для их упрочнения, в суперконденсаторах и батареях — в качестве электродов, а также для создания газовых сенсоров», — цитирует пресс-служба разработчика, профессора кафедры химии и химических технологий НГТУ Александра Баннова.