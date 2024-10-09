В Новосибирске получили перспективную добавку к топливу для двигателей

НОВОСИБИРСК, 9 октября. /ТАСС/. Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) применили перспективный метод синтеза катализаторов для получения водорода и углеродных наноматериалов из метана. Водород может применяться как добавка к двигателям, а новые материалы — при производстве батарей и конденсаторов, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Полученный водород может использоваться как добавка к топливу в различного рода двигателях, а углеродные наноматериалы могут применяться в конструкционных материалах для их упрочнения, в суперконденсаторах и батареях — в качестве электродов, а также для создания газовых сенсоров», — цитирует пресс-служба разработчика, профессора кафедры химии и химических технологий НГТУ Александра Баннова.
Для борьбы с климатическими изменениями во всем мире стремятся снизить углеродный след. Помочь в этом может технология переработки попутного нефтяного газа, считают ученые. Основной компонент такого газа — метан. Его переработка дает два ценных продукта: водород и углеродные наноматериалы. Таким образом, через разложение метана можно получить полезные продукты для водородной энергетики и других областей.
Ученые применили новый подход с целью увеличения выхода водорода. Разработчик отметил, что технология обладает некоторыми преимуществами, в том числе экологичностью, отсутствием выбросов углекислого газа в продуктах реакции и получением углеродных наноматериалов с широким спектром применения.
Баннов подчеркнул, что с помощью расчетов были найдены оптимальные условия проведения синтеза катализатора, также удалось добиться того, чтобы выход водорода получился наивысшим. Кроме того, благодаря статистическим методам планирования эксперимента удалось значительно снизить число опытов.
Научная статья ученых опубликована в ведущем научном журнале в области водородной энергетики, физики и химии горения водорода (Q1, 8.1 Impact Factor) International Journal of Hydrogen Energy. Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда.