Власти Ростова рассказали, когда в 2024 году в городе дадут отопление

В администрации Ростова-на-Дону признались, что точная дата начала отопительного сезона ещё не определена. Об этом в пресс-службе мэрии сообщили в ответ на вопросы жителей.
Отопление появляется после того, как в течение пяти дней в Ростове средняя температура воздуха держится на отметке ниже +8 градусов. При этом сначала батареи теплеют в социальных объектах, а затем — в жилых домах. В предыдущие годы отопительный сезон в Ростове начинался примерно 15 октября.
«Конкретная дата начала отопительного периода 2024−2025 гг. в городе Ростове-на-Дону ещё не определена», — заключили власти донской столицы.
Пока что в дневные часы в Ростове температура повышается до +21 градуса. Ночью бывает около +8.
Жителям советуют следить за прогнозами погоды и быть готовыми к возможным изменениям температурных условий.