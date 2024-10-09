Власти Ростова рассказали, когда в 2024 году в городе дадут отопление

Отопление появляется после того, как в течение пяти дней в Ростове средняя температура воздуха держится на отметке ниже +8 градусов. При этом сначала батареи теплеют в социальных объектах, а затем — в жилых домах. В предыдущие годы отопительный сезон в Ростове начинался примерно 15 октября.