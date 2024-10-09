Какие штрафы будут выписывать мопедистам в Казахстане

На сегодняшний день мопеды в Казахстане не нужно регистрировать и устанавливать на них номера. Также для их использования не нужны водительские права. Все это ставит мопедистов на один уровень с пешеходами и, естественно, позволяет им избегать наказания за нарушение правил дорожного движения (ПДД).