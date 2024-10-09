Омская компания выиграла контракт на ремонт дороги к новосибирскому крематорию

Омская компания «Сибирский региональный союз» выиграла контракт на капитальный ремонт дороги, ведущей от трассы «Н-2119» к новосибирскому крематорию.
Торги на ЕГИС Госзакупки объявило МКУ Новосибирского района Новосибирской области «Управляющая компания единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства и строительства». Итоги были подведены в конце сентября, сам контракт подписан 7 октября.
По условиям соглашения отремонтировать дорогу омский подрядчик должен до 31 декабря 2025 года. Стоимость работ составит 84, 5 млн рублей.
Изначально стоимость работ заявлялась выше — 84, 9 млн. Однако омский участник снизил стоимость закупки и выиграл торги. В целом в них участвовало две компании.