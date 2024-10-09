Жаль, что электричеством нельзя запастись: Кто в Кишиневе в среду, 9 октября, останется без света — сообщаем адреса

Premier Energy Distribution" сообщает, что в среду, 9 октября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.
Без света окажутся жильцы домов по следующим адресам:
Буюканы:
ул. Б. Лэутару, 18−36, 21−41, К. Шмидт, 28, И. Раду, 19, 22, П. Чайковского, 5−7, 10A, Примэверий, 31, 36−48, Шт. Няга, 11, 16−20, 26−30, 26−38, 17−29, 37, В. Белинского, 12B, 16−22, 32, 9999 — с 09:50 до 17:00.
ул. Букурией, 1, 1/1, ⅙, 16 — с 09:30 до 11:30.
ул. И. Крянгэ, 43A — с 11:30 до 13:30.
бул. Шт. чел Маре, 166 — с 09:00 до 17:00.
П. Д. Кантемира, 1 — с 10:30 до 12:30.
Чеканы:
ул. М. Драган, 19, 19A, 21−23 — с 09:10 до 12:00.
Рышкановка:
ул. А. Ботезату, 1, 7−11, 2−4, П. Рареш, 38, 59, Романэ, 24−26, 30, 30/1, 32, И. Прункул, 24 — с 09:00 до 17:00.
ул. А. чел Бун, 91, 95−109, 126−128, 132, A. Панн, 1−11, 15, 4, Кэприяна, 50−56, 64, 76, 55, Колина Пушкин, 3, Колумна, 128−132, И. Прункул, 9−12, M. Чиботарь, 65−67, M. Г. Бэнулеску-Бодони, 59, Сф. Андрей, 15, 18, 18A, 20, Сф. Илие, 33−37, 54−64, З. Арборе, 2 — с 09:40 до 17:00.
Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022−43−11−11.