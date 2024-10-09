В Новосибирске на работу вышел новый трамвай

Жители Новосибирска увидели в работе новый трамвай маршрута № 13. Помимо своего стильного черно-красного дизайна они оснащены кондиционерами, отоплением и валидаторами безналичной оплаты.
Новые трамваи типа Т701 были собраны на совместном российско-белорусском предприятии «БКМ-Сибирь». Модернизированный состав будет работать по городском маршруте № 13.
Как обещали в мэрии, первые трамваи выпустили 9 октября.
Всего в Новосибирске до конца 2024 года ожидается 20 модернизированных трамвайных вагонов типа Т701.
Валерия ПЛЮСНИНА.