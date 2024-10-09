Омских водителей будут штрафовать за отсутствие полисов ОСАГО с помощью камер

В России планируют протестировать систему, которая будет штрафовать водителей за отсутствие полисов ОСАГО.
Как сообщают «Известия» со ссылкой на свои источники, решение было принято во время совещания у заместителя руководителя аппарата правительства Алексея Уварова. Эксперимент начнётся с 1 марта 2025 года.
Согласно его задумке, камеры будут фотографировать весь поток машин, а затем информационная система ГИБДД будет сопоставлять номера с базой данных по ОСАГО. Если полис есть в базе, фото машины удаляется. В случае отсутствия страховки водитель получит предупреждение. Штрафы ориентировочно планируется ввести только в 2026 году, когда система будет отлажена. Как и в случае с другими нарушениями, штрафы будут приходить в личный кабинет портала «Госуслуги».
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