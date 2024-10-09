Омских водителей будут штрафовать за отсутствие полисов ОСАГО с помощью камер

Согласно его задумке, камеры будут фотографировать весь поток машин, а затем информационная система ГИБДД будет сопоставлять номера с базой данных по ОСАГО. Если полис есть в базе, фото машины удаляется. В случае отсутствия страховки водитель получит предупреждение. Штрафы ориентировочно планируется ввести только в 2026 году, когда система будет отлажена. Как и в случае с другими нарушениями, штрафы будут приходить в личный кабинет портала «Госуслуги».