Научивший любить Россию

В эту среду — 9 октября — исполняется 150 лет со дня рождения Николая Константиновича Рериха. Неординарная личность. Жизнь Рериха, творчество и легенды о нем переплелись изумительным образом. Известна многогранность его таланта: художник, археолог, писатель, публицист, педагог, общественный деятель, мыслитель, путешественник. Как говорил о нем академик Алексей Окладников: «Сделанное им не укладывается в обычные представления о человеческих возможностях и даже до сих пор не поддается точному измерению». Конечно, мы можем назвать много других великих имен, которые проявили себя ярко в разных сферах. Но Рерих не просто разнообразен: в каждой из областей он достиг значительных результатов.
Сам Рерих считал себя в первую очередь художником. При этом в общественной и культурной сфере он известен как миротворец. Международное признание заслужила его инициатива подписания в 1935 году «Договора об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников», получившего название Пакта Рериха. Николай Константинович принадлежал к тем деятелям в России, которые первыми начали заниматься проблемой законодательного обеспечения сохранения исторических памятников.
Во время поездок по русским городам на рубеже ХIХ-ХХ веков, когда Рерих изучал, фотографировал, зарисовывал объекты древнего зодчества, складывалось его особое отношение к архитектурной среде как большому дому народа, олицетворяющему и питающему своими образами духовный мир человека. Его многочисленные выступления и статьи, посвященные бережному отношению к старинным памятникам, стали началом осуществления великой идеи художника — идеи создания общественного движения за сохранение культурного наследия прошлого.
Пакт Рериха подписали в Вашингтоне США и 20 стран Латинской Америки. После Второй мировой войны он лег в основу Гаагской Конвенции ООН о защите культурных ценностей 1954 года. СССР уже присоединилась к этому соглашению.
Рерих неоднократно писал, что Пакт стал только начальным этапом процесса изменения государственных и общественных приоритетов. Никакие договоры и конвенции не смогут создать мир, если у человека больна душа и он хочет разрушать. Поэтому он придавал огромное воспитательное значение Пакту.
Важной идейной составляющей Пакта стало понимание того, что такое культура. Рерих относил ее к сфере духа. Сокровища культуры заключают в себе энергию их создателей, творческую энергию, которая задействует высшую природу человека. Культура — питательная среда души и духа. Без этой подпитки невозможно изменение сознания человека. Сохраняя культуру, можно сохранить современную цивилизацию и мир, но не наоборот. Отсюда его лозунг: «Мир через культуру».
В Год семьи стоит сказать в целом о семье Рерихов, ведь она представляет культурно-исторический феномен ХХ века. Все члены семьи прославили науку и искусство: Николай Константинович, его супруга Елена Ивановна — писатель и философ, старший сын Юрий — востоковед с мировым именем, младший сын Святослав пошел по стопам родителя и стал известным художником. Наследие членов семьи раскинуто по всему миру, но они всегда считали, что служат во благо России, и завещали свои творения Родине. В одном из писем Николай Константинович писал: «…без России-то как же? Ведь я русский художник и могу путником пройти по миру; но ведь огонек дома должен гореть в России».
Картины и предметы Николая Рериха находятся во многих музейных и частных собраниях мира. Сейчас до сих пор можно их найти на аукционах. Например, фотографии, книги, открытки — за цену от $500 до $5 тыс. Большой разброс в ценах на картины. Недавно на Sotheby’s продали полотно «Псково-Печерский монастырь» за 21,2 млн рублей. Средняя цена на работы Николая Рериха $60−80 тыс. Даже страховая стоимость впечатляет: небольшой этюд страхуют на 7 млн рублей, картины — 20 млн, а значимые работы — 90 млн рублей каждая. Самая дорогая картина Николая Рериха — «Мадонна Лаборис». Она была продана за $12 млн.
Интерес к наследию Рериха растет с каждым годом. Началом формирования рериховского фонда в Музее Востока послужил щедрый дар большого друг семьи Рерихов, их доверенного лица, американской гражданки Кэтрин Кэмпбелл-Стиббе. Рерихи дарили и оставляли ей на хранение свои картины и произведения искусства Востока из семейной коллекции. Сама Кэтрин также покупала рериховские полотна. Со временем она стала владелицей одного из самых крупных частных собраний Николая и Святослава Рерихов. В конце 1970-х годов она решила передать большую часть своего собрания в дар Советскому Союзу. Когда Кэтрин Кэмпбелл спрашивали, как же она в эпоху холодной войны решилась передать такую ценную коллекцию красной России, она отвечала: «Рерихи научили нас любить Россию».
Настоящий год насыщен юбилеями. Исполнилось 145 лет со дня рождения Елены Ивановны Рерих, 120 лет — Святослава Николаевича Рериха. Но наиболее значимым для нас остается, конечно, торжественная дата 150-летия Николая Константиновича Рериха. Празднование юбилея началось с выставки его полотен в Третьяковской галерее, в которой участвовал и Музей Востока. Также мы организовали передвижную выставку в Сибири: с большим успехом она прошла в городах Барнаул и Кемерово. 4 октября в выставочном павильоне № 13 на ВДНХ Государственный музей Востока открыл выставку «Миры Майтреи».
Выставка «Миры Майтреи» самобытна и уникальна. Мы обратились к одной из центральных тем творчества Рериха. Майтрею (тиб., милостивый спаситель), или Грядущего Будду, почитают все буддисты мира. Поэтому его образ так многолик. Миры Майтреи — это богатство проявлений Майтреи в разных его ипостасях и художественных традициях.
Ядро выставки составляют предметы живописи и декоративно-прикладного искусства, имеющие отношение к Майтрее. Полагают, что приход будущего владыки Будды ознаменует новый этап в развитии человечества, когда наступит эпоха всеобщего благополучия, без войн и страданий. Концептуальный подход к выставке заключается в поиске обобщенного художественного образа, воплощаемого в творчестве Николая Рериха во время его пребывания на Востоке. Такой подход связан не только с мироощущением художника, но и с нравственным императивом, приближающим к исконным смыслам человеческого бытия. Для Рериха Майтрея — это абсолютный символ неизбывной жизни.
В течение всего года в честь 150-летия Николая Рериха проводится множество мероприятий. Юбилейные торжества завершатся выставкой в Эрмитаже, в котором будут экспонироваться картины в том числе и из нашего фонда. И есть все основания говорить, что «шествие Рериха» будет продолжаться и далее.
Автор — старший научный сотрудник отдел «Наследие Рерихов» Музея Востока, хранитель Мемориального кабинета Николая Рериха.
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