Научивший любить Россию

В эту среду — 9 октября — исполняется 150 лет со дня рождения Николая Константиновича Рериха. Неординарная личность. Жизнь Рериха, творчество и легенды о нем переплелись изумительным образом. Известна многогранность его таланта: художник, археолог, писатель, публицист, педагог, общественный деятель, мыслитель, путешественник. Как говорил о нем академик Алексей Окладников: «Сделанное им не укладывается в обычные представления о человеческих возможностях и даже до сих пор не поддается точному измерению». Конечно, мы можем назвать много других великих имен, которые проявили себя ярко в разных сферах. Но Рерих не просто разнообразен: в каждой из областей он достиг значительных результатов.