Нацагентство по туризму сказало, что ждет белорусских экскурсоводов по новым правилам

Также говорится, что физические лица могут оказывать экскурсионное обслуживание в качестве служащих в организациях, которые заняты в туризме, на основании трудового договора (контракта). Кроме того, физлица могут оказывать экскурсионное обслуживание в качестве ИП после прохождения процедуры государственной регистрации в установленном порядке.