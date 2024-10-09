Нацагентство по туризму сказало, что ждет белорусских экскурсоводов по новым правилам

Национальное агентство по туризму сказало о новых правилах экскурсионной деятельности в Беларуси. Подробности сообщили в пресс-службе организации.
В сообщении сказано, что по итогам встречи в Министерстве экономики при участии представителей Министерства спорта и туризма и иных заинтересованных лиц было озвучено, что согласно пункту 1 статьи 34 закона «О туризме» предусмотрен перечень лиц, которые могут проводить экскурсии в Беларуси. В числе таких лиц оказались экскурсоводы, гиды-переводчики, которые прошли профессиональную аттестацию, подтверждающую квалификацию экскурсоводов, гидов-переводчиков.
Отмечается, что с 1 октября 2024 года за физлицами, которые прошли аттестацию, сохраняется возможность оказания экскурсионного обслуживания на основании гражданско-правовых договоров с условием соответствия указанных договоров требованиям законодательства. Речь идет про указ президента Беларуси № 314 «О некоторых мерах по защите прав граждан, выполняющих работу по гражданско-правовым и трудовым договорам» от 6 июля 2025 года.
Также говорится, что физические лица могут оказывать экскурсионное обслуживание в качестве служащих в организациях, которые заняты в туризме, на основании трудового договора (контракта). Кроме того, физлица могут оказывать экскурсионное обслуживание в качестве ИП после прохождения процедуры государственной регистрации в установленном порядке.
В Минспорта акцентировали внимание на том, что вне зависимости от выбора форм работы гиды-переводчики, а также экскурсоводы должны пройти аттестацию согласно положению о порядке и условиях прохождения профессиональной аттестации, которая подтверждает квалификацию экскурсоводов и гидов-переводчиков. Это утверждено в постановлении белорусского правительства № 582 от 2 сентября 2022 года.
В организации напомнили, что нарушение законодательства о предпринимательстве, как и запрета о проведении экскурсий без аттестаций, влечет за собой административную ответственность по части 3 статьи 13.3 Кодекса об административных правонарушениях.
Тем временем тур по каскадному принципу организуют Беларусь и Россия.
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