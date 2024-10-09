Губернатор Приангарья обсудил совместные действия по разработке мастер-планов муниципалитетов с заместителем гендиректора ДОМ.РФ

В числе поднятых вопросов, которые рассматривались во время рабочей встречи, — совместные действия по разработке мастер-планов населенных пунктов Приангарья.
Один из важных механизмов, который сегодня прорабатывается на федеральном уровне для развития территорий во всех субъектах, в том числе в Иркутской области, — это мастер-планирование, — рассказал Игорь Кобзев. — Для включения в перечень 200 крупных и малых городов и городских агломераций, который формируется Минстроем России, регионом заявлено несколько территорий, в том числе Иркутск, Шелехов, Ангарск, Иркутский район. При условии включения в перечень указанных населенных пунктов планируется финансирование разработки мастер-планов за счет федеральных средств, частично — из областного бюджета. Также заявлены для включения Усолье-Сибирское и Братск. Помимо этого, рассматриваем возможность разработки мастер-планов для Усть-Кута и Усть-Илимска.
В ходе встречи Игорь Кобзев и Денис Филиппов сосредоточились на обсуждении проекта строительства арендных домов с коммерческими пространствами в Иркутске. Проект предусматривает возведение в центральной части города комплекса, состоящего из пяти блоков. На первом этаже каждого блока будут расположены коммерческие помещения. Компания-застройщик уже получила право аренды на предусмотренный проектом участок и уже начала проектировочную работу с учетом требований ДОМ.РФ.
В Иркутске реализуется ещё один проект, в котором участвуют правительство Иркутской области и ДОМ.РФ. Это создание межвузовского кампуса и жилого микрорайона. Сейчас проект проходит стадию доработки. Предполагается, что в столице региона построят общежития для студентов на 2,5 тысячи мест, гостиницы для преподавателей на 120 мест. Также предусмотрено возведение спорткомплекса с бассейном и технопарка.
ДОМ.РФ давно и активно сотрудничает с Иркутской областью по развитию строительной отрасли и жилищной сферы региона. Мы работаем по принципу компании полного цикла, — отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов. — Среди реализуемых совместно проектов: постоянная работа по вовлечению в оборот и реализации неиспользуемого федерального имущества, программы льготной ипотеки, создание значимых для Приангарья объектов, проектное финансирование строительства жилья. Применение наших механизмов позволяет повысить темпы строительства жилья и улучшить качество жизни в области.