Губернатор Приангарья обсудил совместные действия по разработке мастер-планов муниципалитетов с заместителем гендиректора ДОМ.РФ

Один из важных механизмов, который сегодня прорабатывается на федеральном уровне для развития территорий во всех субъектах, в том числе в Иркутской области, — это мастер-планирование, — рассказал Игорь Кобзев. — Для включения в перечень 200 крупных и малых городов и городских агломераций, который формируется Минстроем России, регионом заявлено несколько территорий, в том числе Иркутск, Шелехов, Ангарск, Иркутский район. При условии включения в перечень указанных населенных пунктов планируется финансирование разработки мастер-планов за счет федеральных средств, частично — из областного бюджета. Также заявлены для включения Усолье-Сибирское и Братск. Помимо этого, рассматриваем возможность разработки мастер-планов для Усть-Кута и Усть-Илимска.