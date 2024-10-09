Профилактическое мероприятие «Злостный неплательщик» пройдёт в Братске

Госавтоинспекция напоминает, что административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу. Неуплата штрафа в указанный срок, в соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, влечет административную ответственность в виде наложения административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа либо административного ареста до 15 суток, либо обязательных работ на срок до 50 часов.