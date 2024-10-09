Профилактическое мероприятие «Злостный неплательщик» пройдёт в Братске

9 и 10 октября сотрудники Госавтоинспекции проведут работу по выявлению и привлечению к ответственности лиц, своевременно не уплативших административные штрафы.
Госавтоинспекция напоминает, что административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу. Неуплата штрафа в указанный срок, в соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, влечет административную ответственность в виде наложения административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа либо административного ареста до 15 суток, либо обязательных работ на срок до 50 часов.
При уплате административного штрафа не позднее 20 дней со дня вынесения постановления — штраф может быть уплачен в размере половины суммы наложенного штрафа.