Осваиваем новые хобби, путешествуем и проводим фотосессии: 7 способов справиться с осенней хандрой для жителей Башкирии

Я для себя открыла полезный и удивительно дешевый тренажер — скакалку. Цена вопроса — около 300 рублей. Соседи уже привыкли, что каждый вечер я выхожу на площадку и 20 минут просто прыгаю, увеличивая и уменьшая скорость вращения. Спустя пару недель начали подтягиваться местные подростки, которые скакалку видели в последний раз на школьных уроках физкультуры. В процессе ребята стали придумывать разнообразные упражнения и игры с этим инструментом, чтобы не было скучно просто скакать на одном месте. Я даже немного почувствовала себя виноватой перед соседями, так как теперь во дворе стало постоянно шумно и многолюдно.