Осваиваем новые хобби, путешествуем и проводим фотосессии: 7 способов справиться с осенней хандрой для жителей Башкирии

С приходом осени многие из нас сталкиваются с меланхолией, апатией и ощущением постоянной усталости. Солнце заходит рано, листья опадают, а до лета еще ждать так долго… В интернете представлено множество самых разнообразных советов по борьбе с осенней хандрой. Кто-то советует окружить себя красивыми вещами, теплом и уютом, а кто-то советует отправляться за яркими впечатлениями в путешествие. Журналист «КП-Уфа» решила лично проверить на собственном опыте самые популярные советы и выяснила, что же действительно поможет справиться с грустью и унынием.
ОСВАИВАЕМ НОВОЕ ХОББИ.
Осень — отличное время для того, чтобы попробовать что-то новое. Я, например, записалась на кулинарные курсы. Решила, что в моем возрасте пора научиться готовить что-то интереснее яичницы. Признаюсь, сначала экспериментировать было страшновато: каждую минуту сверяешься с рецептом и переживаешь, как бы чего не подгорело. А потом уже втягиваешься и чувствуешь себя едва ли не мишленовским поваром.
Вообще, новые навыки здорово отвлекают от грустных мыслей. Да и общение с новыми людьми настраивает на позитивный лад. Например, вместе со мной кулинарные курс посещала молодая мама с двумя очаровательными дочками-близняшками. Пока мама пекла лимонный пирог, дети воспринимали процесс как игру, постоянно шутили и смеялись. Ну как тут не улыбнуться вместе с ними!
Для тех, кто любит подвигаться под музыку, существует множество студий, где обучат современным и классическим танцам — отличный способ не только с удовольствием провести время, но и открыть в себе скрытые таланты. Рисование туда же! Представьте, как приятно будет создать свой собственный шедевр на холсте и украсить им дом. А еще лучше — подарить другу или родным.
Главное — не бояться экспериментировать! Новые навыки помогут отвлечься от повседневной рутины и грустных мыслей, а также подарят шанс познакомиться с интересными людьми, которые разделяют ваши увлечения. В клубы по интересам приходят самые разные люди. Кто знает, может, удастся завести полезное знакомство или даже встретить вторую половинку!
ИЩЕМ ВДОХНОВЕНИЕ В ПРИРОДЕ.
С приходом осени парки и леса становятся особенно живописными. Представьте, как все вокруг украшено золотом и багрянцем, а шуршащая листва под ногами дарит умиротворение и гармонию с собой и окружающим миром. Кстати, научно доказано, что время, проведенное на природе, улучшает настроение и снижает уровень тревоги и плохого настроения.
К долгой прогулке я готовлюсь заранее: наливаю жасминовый чай с медом в термостакан, кладу в сумку любимую книгу, наушники и заранее составляю плейлист. Это обязательный ритуал перед погружением в собственные мысли. Иногда раскладываю по кармашкам орешки, чтобы покормить белок в местном дендропарке. Удивительные рыжие создания очень охотно берут с рук угощение, что, безусловно, умиляет.
Гулять лучше всего в хорошую погоду, чтобы не страдать от холода или пронизывающего ветра. Прогуливаясь по аллеям, можно услышать мелодию осени — шорох листьев под ногами, тихий свист ветра и даже пение птиц, которые готовятся к зимовке. Гармоничная атмосфера помогает восстановить внутренний баланс.
НАВОДИМ УЮТ В ДОМЕ.
С приближением холодов так и хочется уюта, а еще чего-то очень вкусного и горячего. Хочется возвращаться домой, чтобы пасмурное небо и моросящий дождь остались за окном, а тебя окружала теплая домашняя атмосфера.
Создание домашнего уюта я решила начать с покупки ароматических свечей. Мягкий свет и приятный запах мгновенно наполняют пространство теплом и спокойствием. Следующий обязательный этап — чашка горячего какао с маршмеллоу. Усилить эффект поможет огромный мягкий плед, в который можно завернуться с головой. В такой обстановке я люблю почитать какую-нибудь увлекательную книгу или же посмотреть фильм, который давно откладывала.
Если позволяют финансы, то можно пойти еще дальше: сменить шторы (лучше яркие или с каким-нибудь красочным принтом), обновить мебель, выкинуть надоевший и неудобный шкаф или же накупить милых безделушек, которые станут украшением интерьера и порадуют глаз. Пригласите друзей или семью на совместный просмотр фильмов или организуйте вечер настольных игр — общение в теплой обстановке обязательно поднимет настроение.
СПОРТ ПРОТИВ ХАНДРЫ.
Осень — это не только время для уютных вечеров с книгой, но и отличная возможность для физической активности, которая помогает укрепить здоровье и поднять настроение.
Я для себя открыла полезный и удивительно дешевый тренажер — скакалку. Цена вопроса — около 300 рублей. Соседи уже привыкли, что каждый вечер я выхожу на площадку и 20 минут просто прыгаю, увеличивая и уменьшая скорость вращения. Спустя пару недель начали подтягиваться местные подростки, которые скакалку видели в последний раз на школьных уроках физкультуры. В процессе ребята стали придумывать разнообразные упражнения и игры с этим инструментом, чтобы не было скучно просто скакать на одном месте. Я даже немного почувствовала себя виноватой перед соседями, так как теперь во дворе стало постоянно шумно и многолюдно.
Да и вообще мне все больше кажется, что именно осень — это отличное время года, чтобы начать заниматься спортом. Будь то бег, велосипедные прогулки или командные игры, физическая активность способствует выработке эндорфинов — так называемых «гормонов счастья».
Если вы и спорт — понятия несовместимый, стоит попробовать еще один очень древний и при этом ультрасовременный вид физической активности — йогу. Эта практика помогает не только развивать гибкость, но и успокаивает ум, дарит умиротворение и спокойствие.
ПРОВОДИМ ВРЕМЯ РЯДОМ С БЛИЗКИМИ.
Не стоит недооценивать силу дружеских и семейных связей. Проведите время с теми, кто вам дорог, обсудите свои переживания, поделитесь радостями и просто насладитесь компанией друг друга. Исследования показывают, что общение с близкими не только улучшает настроение, но и способствует укреплению иммунной системы. Когда мы смеемся, делимся историями или просто находимся рядом с теми, кто нас понимает, наш мозг вырабатывает гормоны счастья, которые помогают справляться со стрессом.
Ну что же, общению с близкими я всегда рада. Недавно вместе с друзьями отправилась в кино на фильм ужасов, который благодаря сплоченному коллективу превратился в комедию и стенд-ап! Организуйте совместный поход в картинную галерею. Изобразительное искусство очень увлекает! Почему бы не начать разбираться в нем вместе? Хороший план! Также можно организовать вылазку на природу (да хоть в тот же парк!), пройти вместе квест или интеллектуальный квиз, сгодится любая идея!
ОТПРАВЛЯЕМСЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ!
Иногда осенняя хандра может быть связана с несбывшимися ожиданиями от лета. Например, вы долго планировали отпуск или путешествие, но по каким-либо причинам это не сбылось. А между тем идеальный отдых может быть гораздо ближе, чем вы думаете! Башкирия — это настоящая сокровищница природных красот и культурных достопримечательностей, которые удивят даже самых искушенных путешественников. От величественных гор до спокойных озер — здесь каждый найдет что-то по душе.
Этой осенью в выходные можно отправиться в Национальный парк «Башкирия», где есть пешие маршруты и возможность увидеть редкие виды флоры и фауны.
Башкирские Шиханы — не только живописный ландшафт, но и место, полное легенд и историй. Поднявшись на вершину, можно насладиться потрясающими панорамами и сделать красивые фотографии. Незабываемое и бесплатное развлечение для тех, кто застрял в унынии.
Если ехать далеко не хочется. отправляйтесь просто на прогулку по городу. Особенно в этом плане повезло уфимцам, ведь даже если вам кажется, что вы знаете город как свои пять пальцев, всегда найдется неизведанный уголок, который стоит обязательно посетить.
Независимо от того, выберете ли вы активный отдых или культурные мероприятия, маленькие поездки по Башкирии станут настоящим приключением.
ОСЕНЬ — ВРЕМЯ ДЛЯ ЛУЧШИХ ФОТОСЕССИЙ.
Фотосессия на фоне осенних пейзажей — это не только возможность запечатлеть яркие моменты, но и отличный способ порадовать себя.
Осень с её золотыми и красными оттенками создает идеальный фон для стильных и атмосферных снимков. Тема для фотосессии может быть любой: романтическая прогулка, дружеская встреча или даже семейный портрет — вас ограничивает только фантазия!
Не упустите шанс сделать этот сезон особенным. Это отличный способ отвлечься от повседневной рутины и зарядиться положительными эмоциями. Не дайте хандре одержать верх — создавайте незабываемые моменты собственными силами!
А ЧТО ГОВОРЯТ ПСИХОТЕРАПЕВТЫ?
Важно не путать осеннюю хандру с депрессией. По словам доктора медицинских наук, психотерапевта Азата Асадуллина, депрессия — это патологическое состояние, а вот осенняя хандра более естественна для человека.
— Осенняя хандра не мешает жизни, не нарушает сон и не приводит к апатии. А вот при депрессии человек полностью теряет интерес к любимым увлечениям, и это уже тревожны сигнал, — говорит доктор.
По словам нашего эксперта, один из эффективных способов борьбы с осенней хандрой — это светотерапия.
— Суть осенней хандры в том, что у людей есть циркадные ритмы. Мы вступаем в период, когда у нас замедляются все процессы: меньше еды, меньше тепла, и организм к этому готовится, — рассказывает Азат Асадуллин, — У человека уходят все активности, которые были летом. Часто мы расцениваем это как осеннюю хандру, но это нормальный процесс, обычная реакция на смену жизненного тонуса. Организм начинает перестраиваться и адаптироваться.
Доктор рекомендует больше бывать на свежем воздухе, заниматься физической активностью. При этом Азат Асадуллин подчеркивает, что просто смена обстановки, спорт и хобби могут помочь при хандре, но не при депрессии. Последняя требует наблюдения у врачей и зачастую медикаментозного лечения.