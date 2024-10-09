Новосибирские работодатели рассказали, каких кандидатов боятся нанимать

На вопрос «Собираете ли вы обратную связь о кандидатах с предыдущих мест работы» респонденты ответили: в основном да — 39%, иногда — 36%, редко — 18%, никогда — 7%. При этом только 26% работодателей готовы взять соискателя с плохой репутацией.