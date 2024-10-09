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Новосибирские работодатели рассказали, каких кандидатов боятся нанимать

Исследовательский центр Зарплаты.ру опросил новосибирских работодателей и выяснил, каких кандидатов они боятся нанимать, собирают ли обратную связь с предыдущих мест работы о соискателях.

Источник: Freepik

Опрос проводился с 23 сентября по 7 октября среди 2250 российских работодателей во всех федеральных округах РФ, в том числе и в Новосибирской области.

53% участников опроса отметили, что прием и трудоустройство будущих сотрудников всегда вызывают определенные опасения и страхи.

В топ кандидатов, которых боятся принимать на работу, попали (множественный выбор вариантов ответа):

люди, которые слишком часто меняют работы (трудятся на одном рабочем месте менее года) — 71%;

кандидаты, которые работали в компаниях с плохой репутацией — 34%;

слишком юные кандидаты — 29%;

бывшие собственники бизнеса — 27%;

возрастные соискатели (возраст 50+) — 25%;

люди без опыта работы — 24%;

женщины в детородном возрасте — 22%;

слишком спокойные и стеснительные кандидаты — 14%;

слишком инициативные люди — 10%;

люди, которые длительное время работали на одном месте (от 7 лет и более) — 7%;

разведенные люди — 5%;

сверхквалифицированные соискатели — 5%;

люди, которые много и активно занимаются спортом, часто участвуют в соревнованиях (участие в триатлонах, марафонах, заплывах и т. д.) — 3%.

На вопрос «Собираете ли вы обратную связь о кандидатах с предыдущих мест работы» респонденты ответили: в основном да — 39%, иногда — 36%, редко — 18%, никогда — 7%. При этом только 26% работодателей готовы взять соискателя с плохой репутацией.

занятость