Созданы магнитные материалы с наночастицами для заживления язв желудка

«Наши коллеги химики и медики работают с феррогелями, которые имитируют живую ткань, фактически играют роль протезов в некоторых случаях. Для синтеза феррогелей сначала получают магнитную жидкость. Феррогель можно использовать как пластырь при язве желудка, так рана зарастет быстрее. Для этого необходимо доставить феррогель в нужное место и закрепить его там в конкретном положении. Сделать это можно благодаря наличию в составе феррогеля магнитных частиц, движение которых управляется магнитным полем. Однако проблема в том, что нам нужны собственные технологии аттестации магнитных наноматериалов для биомедицины, в особенности в свете импортозамещения и санкций в отношении России», — сказала один из авторов исследования, профессор-исследователь кафедры магнетизма и магнитных материалов УрФУ Галина Курляндская.