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Жителей Краснодара предупредили о массовых отключениях света 9 октября

Жителей Краснодара предупредили о массовых отключениях света 9 октября, сообщает ЕДДС.

Из-за проведения работ по техническому обслуживанию с 9.00 до 17.00 электричество отключат на улицах Красная, Рашпилевская, Молодежная, Шоссейная, Ярославская, Войсковая, Магаданская, Российская, Огородная и др.

Кроме того, с 9.00 до 17.00 будет отключена электроэнергия в «Екатерининском сквере».

Также на улицах Алтайская и Стасова с 9.00 до 13.00 не будет света.

С 13.00 до 17.00 запланировано отключение электроэнергии на улицах Шевченко, Дачная, Жлобы, Российская, Первомайская и др.

Полностью со списком адресов, где временно отключат электричество, можно ознакомиться по ссылке.

ЖКХ