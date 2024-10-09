Менеджеры Новосибирска не испытывают трудности при приёме на работу

В Новосибирске эксперты hh.ru рассказали, какие специалисты не испытывают сложностей при трудоустройстве. А именно: треть менеджеров по продажам и производственников, 34% сотрудников строительной сферы и гостиничного бизнеса.
Это объясняется большим количеством вакансий. Например, те же продажи и обслуживание клиентов, по информации портала, находятся на втором месте по спросу в регионе. Кроме того, работодатели некоторых сфер оказались более лояльны к соискателям.
С наибольшими проблемами при приёме на работу сталкиваются топ-менеджеры, IT-специалисты, маркетологи, юристы, сотрудники медиа и развлечений. Об этом сказали 66% опрошенных (данные по итогам 3-го квартала 2024 года).