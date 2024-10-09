Под Новосибирском досрочно отремонтировали школу после вмешательства прокуратуры

Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
«Центр театральных технологий Сибири» проводил капитальный ремонт в МБОУ «СОШ N 26». Рабочие отставали от графика по завершению работ.
Прокурор вынес представления главе городу и компании-подрядчику, после чего работы активизировались.
8 октября 2024 года объект введен в эксплуатацию. Ученики смогут приступить к занятиям со второй четверти.
Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за срыва срока ремонта новосибирских школ. Читайте подробнее в материале МК в Новосибирске.