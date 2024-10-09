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Под Новосибирском досрочно отремонтировали школу после вмешательства прокуратуры

В городе Обь досрочно завершили работы по капитальному ремонту школы после вмешательства прокуратуры.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«Центр театральных технологий Сибири» проводил капитальный ремонт в МБОУ «СОШ N 26». Рабочие отставали от графика по завершению работ.

Прокурор вынес представления главе городу и компании-подрядчику, после чего работы активизировались.

8 октября 2024 года объект введен в эксплуатацию. Ученики смогут приступить к занятиям со второй четверти.

Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за срыва срока ремонта новосибирских школ. Читайте подробнее в материале МК в Новосибирске.

Прокуратура