В Красноярске первые четыре дома перевели на электроотопление

В Красноярске в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» первые четыре частных дома перевели на электроотопление. Это самый экологичный вид теплоснабжения.
В первую очередь выбирали дома, владельцы которых получают льготу на оплату электроэнергии.
— В доме сразу тепло стало. Всё сделали быстро и качественно, установили оборудование, подключили, мы очень довольны, — поделился житель микрорайона Нанжуль-Солнечный Андрей Варламов.
Как рассказали в министерстве экологии Красноярского края, до конца года с угольного отопления переведут еще 101 дом.
Стоит отметить, что установка оборудования, монтаж проводки и другие необходимые работы для жильцов бесплатны. Расходы компенсируются за счёт федерального проекта. На одно домовладение будет выделено 200 тыс. руб.
Весь процесс длится примерно 3−5 дней. Здесь всё зависит от типа используемого оборудования и объёма установочных работ. Подключение к электросети осуществляется за 1−2 дня. Работами занимается ПАО «Россети Сибирь».
Отметим, что дома выбрали по заявкам владельцев. Конечно же оборудование выгодно устанавливать тем, кто получает льготы на оплату электроэнергии.
Также продолжается установка в домах автоматизированных твёрдотопливных котлов. Так, в 180 домах вместо старого печного отопления смонтируют газгольдеры.