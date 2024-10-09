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Галерею с картинами Сурикова уберут на время реконструкции из красноярского аэропорта

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Это необходимая мера из-за происходящей модернизации на втором этаже здания.

Источник: Аэропорт Красноярска

В Международном аэропорту Красноярск им. Д. А. Хворостовского начинается активная стадия создания дополнительной линии стоек регистрации. Они появятся на втором этаже пассажирского терминала.

Кресла, которые стояли в той части аэропорта, переместят в зал ожидания, где сейчас находится галерея с репродукциями картин Василия Сурикова. В связи с этим галерею уберут.

Однако, как отмечают в пресс-службе аэропорта, в перспективе галерею восстановят на новом месте. Его определят после завершения всех работ.

искусство