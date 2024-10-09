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Южноуральскую тропу продлили на 15 километров

«Пчела» спешит поделиться радостной новостью для всех любителей экологического туризма — Южноуральскую тропу продлили на 15 километров. Волонтёры уже приступили к маркировке нового участка, который протянулся от посёлка Сухая Атя до горы Бахмур и стал началом маршрута «Врата Запада». Рассказываем, какие ещё изменения ожидают тропу.

Источник: Pchela.News

— Предполагается, что в будущем маршрут пройдёт через Ашинский и Катав-Ивановский районы, нацпарк «Зигальга», выйдет через гору Поперечную в село Тюлюк, где соединится с основной веткой Южноуральской тропы, — поделились в АНО «Центр проектроного развития территорий и туризма Челябинской области». — Таким образом, от участка в Ашинском районе можно быстрее всего добраться до ближайшего города-миллионника — до Уфы. Время в пути — полтора-два часа.

В честь продления тропы в Ашинском районе провели семейный фестиваль, который собрал 40 участников из Челябинска, Златоуста, Перми, Уфы и Нефтекамска.

туризм и отдых