Южноуральскую тропу продлили на 15 километров

— Предполагается, что в будущем маршрут пройдёт через Ашинский и Катав-Ивановский районы, нацпарк «Зигальга», выйдет через гору Поперечную в село Тюлюк, где соединится с основной веткой Южноуральской тропы, — поделились в АНО «Центр проектроного развития территорий и туризма Челябинской области». — Таким образом, от участка в Ашинском районе можно быстрее всего добраться до ближайшего города-миллионника — до Уфы. Время в пути — полтора-два часа.