Институт искусственного интеллекта создадут в Беларуси

По ее словам, белорусская сторона позаимствовала стандарты на системы искусственного интеллекта в автомобильном транспорте для производства и испытаний беспилотных транспортных средств у коллег из России. Гришкевич подчеркнула, что для развития стандартизации в области искусственного интеллекта Беларусь будет использовать международные стандарты, а также внедрять передовые международные практики, которые позволят обеспечить прочную основу для развития технологий, отраслей.