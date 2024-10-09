Институт искусственного интеллекта создадут в Беларуси. Об этом заявила начальник управления технического нормирования и стандартизации Государственного комитета по стандартизации Оксана Гришкевич, передает БелТА.
По ее словам, белорусская сторона позаимствовала стандарты на системы искусственного интеллекта в автомобильном транспорте для производства и испытаний беспилотных транспортных средств у коллег из России. Гришкевич подчеркнула, что для развития стандартизации в области искусственного интеллекта Беларусь будет использовать международные стандарты, а также внедрять передовые международные практики, которые позволят обеспечить прочную основу для развития технологий, отраслей.
— На 2025 год запланирована разработка государственного стандарта на основе международного на систему менеджмента в сфере искусственного интеллекта, — уточнила специалист.
Представитель Государственного комитета по стандартизации добавила, что указанный стандарт будет устанавливать требования к системе управления искусственным интеллектом и обеспечивать безопасное, ответственное использование.
— Он поможет организациям адаптироваться к быстрому развитию технологий искусственного интеллекта, минимизируя риски и повышая доверие к этим системам.
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