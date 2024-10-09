В Красноярский край ввезено почти 53 тысячи тонн импортной растительной продукции

Также из Китая, Узбекистана, Казахстана, Киргизии ввезено 18,4 тысяч тонн овощей. Из Республики Беларусь — 6,4 тысяч тонн солода, из Узбекистана — 19,5 тонн грецкого ореха, из Таджикистана — 12,5 тонн макротомии, из Армении — 4,4 тонны зелени. А также 51,2 тысяч штук срезов цветов из Таиланда и Армении и др.