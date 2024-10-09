Израиль готовился к нанесению ядерного удара по арабской коалиции 51 год назад

В начале 1970-х годов израильская армия, как и вся страна, пребывала в эйфории. У всех была свежа память о Шестидневной войне, в ходе которой ЦАХАЛ меньше чем за неделю разгромил коалицию Египта, Иордании и Сирии, хотя советские аналитики предсказывали обратный исход. Тот разгром по характеру можно сравнить с битвой при Каннах, при Аустерлице или под Полтавой, — проигравшим физически ничем было продолжать сопротивление. Арабы, которые до войны кичливо сравнивали свою коалицию с монгольской ордой, которая сметет евреев в море, теперь не находили себе места от унижения и мечтали хоть как-то отыграться.