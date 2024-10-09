Очереди из фур и легковушек на границе Беларуси с ЕС немного сократились

Так, если во вторник утром в пунктах пропусках в общей сложности насчитывалось более 2,4 тысяч фур, то сегодня — 2390 фур.
Самая большая очередь традиционно фиксируется на белорусско-литовской границе, где в пункте пропуска «Каменный Лог» находится 620 грузовиков, а в «Беняконях» — 660. В единственном действующем пункте пропуска на польской границе — «Козловичи» — тоже образовалась из 750 грузовиков. На погранпереходе «Григоровщина» на белорусско-латвийской границе машин гораздо меньше — 360.
Немного сократились и очереди из легковых машин, которые фиксируются только на польском направлении. Во вторник в пункте пропуска «Брест» было 190 автомобилей, а сегодня — 120 машин. При этом абсолютно нет очередей из пассажирских автобусов.
Закрытие пунктов пропуска
Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.