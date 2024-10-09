Семь дней на спасение: спасатели МЧС провели сбор по водной подготовке на реке Анюй

Река Анюй привлекает туристов своими красивыми берегами и пейзажами, но на перекатах она может показать свой крутой нрав. Некоторые туристы оказываются в сложных ситуациях, и им требуется помощь. Подготовленные спасатели, знающие особенности реки и местности, могут оказать эту помощь.