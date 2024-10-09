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Семь дней на спасение: спасатели МЧС провели сбор по водной подготовке на реке Анюй

Семь спасателей парашютно-десантного подразделения поисково-спасательного отряда (с. Ракитное) МЧС России провели сбор по водной подготовке на реке Анюй.

Источник: РИА "Новости"

Мероприятие длилось семь дней.

Река Анюй привлекает туристов своими красивыми берегами и пейзажами, но на перекатах она может показать свой крутой нрав. Некоторые туристы оказываются в сложных ситуациях, и им требуется помощь. Подготовленные спасатели, знающие особенности реки и местности, могут оказать эту помощь.

Начальник парашютно-десантного подразделения ПСО ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Виктор Тайхерт рассказал, что тренировки по водной подготовке проводятся для изучения маршрутов и потенциально сложных участков реки. В ходе сплава по реке спасатели ежедневно отрабатывали задачи, связанные с поиском и спасением туристических групп, оказанием первой помощи пострадавшим.

Задачи сбора были спланированы с учетом рисков и опасностей, характерных для Хабаровского края: наводнения, паводки, происшествия с рыбаками и туристическими группами, пропажа людей в природной среде и на акватории. Спасатели отработали доставку спецоборудования, гуманитарных грузов и эвакуацию в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Профессионалы отмечают, что несчастные случаи происходят при игнорировании метеоусловий, несоблюдении правил безопасности во время рыбалки или водного туристического похода. Все виды активного туризма несут в себе высокую долю опасности для жизни и здоровья людей.

МЧС