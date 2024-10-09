Сегодня праздник святого Иоанна Богослова. 5 необычных фактов об ученике Иисуса Христа

1. Православная Церковь называет святого Иоанна «апостолом любви».
Слово «любовь» звучит в Евангелии, написанном Иоанном, чаще, чем в других частях Нового завета. Ключевой темой его проповеди были наставления о любви к Богу.
2. Среди многочисленных икон святого Евангелиста Иоанна Богослова есть образ, явившийся в 1478 году на полуострове Череменецкого озера (сегодня — Ленинградская область) местному жителю. О чудесном обретении был извещен московский князь Иоанн III, который повелел основать Череменецкий Иоанно-Богословский мужской монастырь, где и сегодня хранится эта чудотворная икона.
3. Иоанн — единственный из 12 апостолов Христа, умерший своей смертью. Его не единожды пытались убить, но святой оставался невредим. Иоанн прожил предположительно 100 лет, все это время оставаясь живым свидетельством подлинности христианской веры.
4. В церковном предании есть история, которая говорит о том, что святой не умер, а был взят на Небо живым, словно древний пророк Илия или ветхозаветный Енох.
В 21-й главе Евангелия от Иоанна передан разговор, произошедший между Воскресшим Спасителем и апостолом Петром, который поинтересовался у Господа судьбой Иоанна. Христос ответил, что, быть может, оставит его в живых до Своего Второго и Славного Пришествия на Землю. Исходя из этих слов, возникло мнение, что апостол Иоанн не умер, так как могила евангелиста после его смерти оказалась пустой.
5. Самой таинственной книгой Церкви считается Апокалипсис (книга Откровения). Она была написана святым около 67 года, до Евангелия. Из всех посланий Нового Завета в православном храме во время богослужения не читают только книгу Откровения из-за сложности толкования. Считается, что в ней раскрыты тайны конца мира.