Сегодня праздник святого Иоанна Богослова. 5 необычных фактов об ученике Иисуса Христа

В 21-й главе Евангелия от Иоанна передан разговор, произошедший между Воскресшим Спасителем и апостолом Петром, который поинтересовался у Господа судьбой Иоанна. Христос ответил, что, быть может, оставит его в живых до Своего Второго и Славного Пришествия на Землю. Исходя из этих слов, возникло мнение, что апостол Иоанн не умер, так как могила евангелиста после его смерти оказалась пустой.